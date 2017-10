Das Polizeirevier Donaueschingen hat seit Anfang Oktober einen neuen Chef. Donaueschingen (guy). Der 53-jährige Erste Polizeihauptkommissar Thomas Knörr übernimmt die Nachfolge von Jörg Rommelfanger, für den Kai Stehle seit Februar kommissarisch die Leitung übernommen hatte. Er wird in Donaueschingen 50 Beschäftigte leiten. Knörr trat 1981 in den Polizeidienst ein und arbeitete mehrere Jahre als Streifenpolizist in Villingen. 1999 wurde er zum Polizeihauptkommissar befördert. Er war als Referent im Führungs- und Einsatzstab tätig, und schließlich auch als dessen Leiter. Bis zuletzt war Knörr noch in der Führungsgruppe Direktion Reviere tätig. Die offizielle Amtseinführung findet am Mittwoch, 25. Oktober, im Rathaus statt.