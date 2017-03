Donaueschingen-Pfohren (gvo). Ihre alten Blitzer-Kästen hat die Stadt im Herbst gegen neue Blitzersäulen ersetzen lassen. In Grüningen, Wolterdingen und Pfohren hat bislang noch die alte Technik Bestand, weil das Geld für neue Anlagen im Haushalt begrenzt ist. Die neue Säule in Pfohren war allerdings noch im Etat und wird nun errichtet und zwar am Platz der alten, die gestern demontiert wurde. Die Diskussion um eine Verlegung der Säule an eine andere Stelle hatte den Aufbau verzögert. Man entschied sich aus Kostengründen letztlich für den alten Platz, weil hier bereits Versorgungsleitungen liegen.