Donaueschingen Neue Wege aus dem Pflegenotstand

Daher will sich die VHS bei einem Pflegetag um Auswege, Alternativen und Anregungen bemühen und Chancen des Pflegeberufs aufzeigen. Mit Claus Fussek kommt dazu ein Pflege-Fachmann nach Donaueschingen, der vor allem als Pflege-Kritiker bekannt ist.

Fussek greift in zahlreichen Veröffentlichungen immer wieder Missstände in der Pflege auf und gilt daher manchen Verantwortlichen in Altenheimen und Einrichtungen der Pflege als "rotes Tuch". Er spricht von 14 Uhr an in einem Vortrag zur Situation der Pflege in Deutschland. Die VHS-Leiter Jens Awe und Martina Wiemer, die die Veranstaltung auf die Beine stellen, hoffen auf eine rege Diskussion. Wiemer ist selbst ausgebildete Altenpflegerin. "Das Thema brennt unter den Nägeln", formuliert VHS-Leiter Lens Awe, "es geht darum, Alternativen aufzuzeigen und nach Wegen für eine bessere Pflege zu suchen." Martina Wiemer verspricht sich von der öffentlichen Veranstaltung eine breite Rückmeldung. "Wir wollen Ideen sammeln, den Pflegekräften möglichst Mut machen für den Pflegeberuf", sagt sie im Blick auf schwierige Arbeitsbedingungen in der Pflege.

Anschließend an den Vortrag von Fussek gibt es in einem World Café fünf Workshops: zur Zukunft und zur Reform der Pflege im neuen Pflegeberufsgesetz. Ein zweiter Workshop sucht nach Möglichkeiten, wie Flüchtlinge und Asylsuchende in der Pflege eingesetzt werden könnten. Außerdem geht es um Beispiele altersgerechten Lebens und Wohnens, um Hilfen zur Entlastung von Pflegekräften, und um Lösungen für die Finanzierung der Pflege in der Zukunft.