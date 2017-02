Donaueschingen Neue Uniformen zum Jubeljahr

Gekommen ist Udo Fischer auf Einladung der Feuerwehrkapelle, die pünktlich zu ihrem 150-jährigen Bestehen keine Mühen scheut, um sich für ihre Gäste in Schale zu werfen. Die alte Uniform ist in die Jahre gekommen, weshalb die Vorstandsmitglieder auf ihrer Suche nach einem Uniformenschneider auf das idyllisch gelegene Bekleidungshaus in Schweighausen stießen. Gespräche mit anderen Musikkapellen und Recherchen im Internet hatten sie auf ihrer Suche nach der passenden Schneiderei unterstützt.

Udo Fischer verspricht der Feuerwehrkapelle Maßarbeit und Individualität, weshalb sie sich schließlich für den Schritt zur neuen Uniform entschied. "Wenn nicht jetzt, wann dann?", stellt Susanne Dorer die rhetorische Frage. Die alte Uniform ist in weinroten Grundtönen gehalten. Nun erinnert sich die Feuerwehrkapelle an ihre Anfänge, als sich die Uniformen mit ihrem blauen Grundton an der Kleidung der Feuerwehrleute orientierten.

Derweil nimmt Udo Fischer die ermittelten Maße nach Hause mit, um sie von seinem professionellen Personal via Computer und CNC-Zuschnitt individuell fertigen zu lassen. Minutiöse Handarbeit ist beim Zusammennähen der einzelnen Bekleidungsteile gefordert.