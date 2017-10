Donaueschingen Neue Stelle im Rathaus

Ursprünglich hätte der Stadtbus sowieso erst ein Jahr später in Betrieb genommen werden sollen. Dass alles bis zum Samstag, 7. Oktober, wenn Oberbürgermeister Erik Pauly den Stadtbus um 15 Uhr beim Herbstfest offiziell vorstellen will, fertig ist, war für die Verwaltung ein Kraftakt und für den Gemeinderat mit einigen Entscheidungen, die übers Knie gebrochen worden sind, verbunden. Der Rückblick: Die letzten wichtigen Entscheidungen waren erst in der vergangenen Woche getroffen worden, beispielsweise die Förderung der Schülermonatskarten oder der Einführungspreis für einen Euro pro Karte. Der Gemeinderat hat diese Entscheidungen getroffen, ohne genau zu wissen, welche Kosten daraus entstehen.

In nichtöffentlicher Sitzung haben die Stadträte in der vergangenen Woche dann noch eine Entscheidung gefällt, bei der hingegen klar ist, mit welcher Summe sie den städtischen Haushalt belastet: Es wurde die von der Verwaltung gewünschte neue Stelle im Rathaus bewilligt. Es soll nach einem Mitarbeiter gesucht werden, der sich in den kommenden drei Jahren dem Stadtbus widmet. Jährlich 45 000 Euro sind bis einschließlich 2020 für die neu geschaffene Stelle vorgesehen.