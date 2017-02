Donaueschingen Neue Riege zieht ins Rathaus

Donaueschingen (jak). Doch irgendwann ist auch für die Amtsleiter einmal der Zeitpunkt für den Ruhestand gekommen. Als nächster wird Arno Ruf, der unzählige Wahlen für die Donaueschinger organisiert hat, Abschied nehmen. Von der alten Riege bleiben noch Stadtbaumeister Heinz Bunse, Sozialamtsleiter Hubert Romer und Bürgermeister Bernhard Kaiser.

Allein unter OB Erik Pauly wurden nun in den vergangenen drei Jahren fünf der sieben Amtsleiterstellen neu besetzt. "Die neuen Amtsleiter bringen viele neue Ideen mit, aber es geht auch viel Wissen verloren", sagt Pauly, der genau aus diesem Grund auch froh ist, mit Bernhard Kaiser noch einen der alten Riege an seiner Seite zu haben, denn der Bürgermeister in seiner fünften Amtsperiode weiß so einiges über die Vergangenheit.

Dienstjüngster Amtsleiter ist seit 1. Januar Mike Biehler. Er hat die Leitung der Innenrevision übernommen, die seit dem plötzlichen Tod von Volker Kuntz vakant war. Biehler ist nun dafür verantwortlich, die Verwaltung zu kontrollieren. "Es ist nur ein einfaches Prüfen, es geht auch darum, dass man vorbereitend Vorgänge im Auge hat und eingreift, bevor etwas falsch läuft", erklärt Pauly. Fünfeinhalb Jahre war Biehler Kämmerer in Görwihl. Er hatte das Amt in der Hotzenwald-Gemeinde vom Georg Zoller übernommen, als der die Kämmerei von Donaueschingen übernommen hat. Der Wunsch nach beruflicher Veränderung führte den 34-Jährigen nach Donaueschingen, wo er mittlerweile auch wohnt. "Natürlich ruft man vor einer Bewerbung auch mal an, wenn man schon jemand im Rathaus kennt", sagt Biehler. Und da er nur Positives hörte, hat er sich beworben.