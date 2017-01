In der ehemaligen "Sonne" in der Karlstraße hat Mirja Metz (Bild) die Kieferorthopädie-Fachpraxis K 38 eröffnet. Als mutig bezeichnete Bürgermeister Bernhard Kaiser (links) diese Entscheidung. Noch unter dem ehemaligen Oberbürgermeister und jetzigen Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei (rechts) habe die Familie Metz aus Blumberg das ehemalige Hotel erworben und nach und nach mit Leben gefüllt. Mirja Metz hat nach dem Studium in Göttingen zum Doktor der Zahnmedizin promoviert. Foto: Jürgen Müller