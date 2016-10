Donaueschingen Neue Perspektiven festlegen

Die Regionalvisitation Süd zieht sich über zwei Wochen hin vom 17. bis 30. Oktober. Vor Ort werden Gespräche mit den hauptamtlich Mitarbeitenden geführt, die Sitzungen der Kirchengemeinderäte besucht, das Pfarrbüro und die Liegenschaften, Kirchen, Gemeinde- und Pfarrhäuser und Kindertagesstätten in Augenschein genommen.

Der offizielle Auftakt des Visitationsereignisses bildet am Mittwoch, 19. Oktober, ein Abend für alle ehren- und hauptamtlich Mitarbeitenden aller drei Gemeinden als Begegnungs- und Kennenlern-Abend in der Friedenskirche in Hüfingen.

An die Sonntagsgottesdienste in den drei Gemeinden am 23. Oktober schließt sich jeweils eine Gemeindeversammlung an. Dabei besteht die Möglichkeit, Fragen und Anregungen vorzubringen.

An den Folgetagen besuchen die Kommissionsmitglieder die drei Kirchengemeinderäte, um dann in einer weiteren gemeinsamen Sitzung aller Kirchengemeinderäte in Donaueschingen Zielvereinbarungen zur künftigen Zusammenarbeit und spezielle Zielvereinbarungen für die jeweilige Gemeinde zu erarbeiten. Abgeschlossen wird das Visitationsereignis mit einem Festgottesdienst aller drei Gemeinden am 30. Oktober in der Kirche in Blumberg. Dabei werden auch die beschlossenen Zielvereinbarungen bekanntgegeben. Anschließend findet ein Empfang statt. Weitere Infos zur Visitation in den evangelischen Pfarrämtern vor Ort.

Visitationen haben in der Kirche eine lange Tradition. In den Kirchen der Reformation wurden sie erstmals 1526 in Kursachsen durchgeführt. Sie haben im Laufe der Geschichte wesentlich zur Entwicklung von Kirchenordnungen und eines evangelischen Kirchenrechts beigetragen. In der badischen Landeskirche werden die Gemeinden etwa alle sieben Jahre visitiert. Dabei geht es nicht um Kontrolle, sondern vielmehr darum, die Situation der Gemeinden wahrzunehmen und Zukunftsperspektiven zu entwickeln.

Die drei Gemeinden im südlichen Dekanatsbereich des Kirchenbezirks haben ihre eigene, junge Diaspora-Geschichte im katholischen Umfeld: Die Christuskirchengemeinde Donaueschingen zählt derzeit mit sechs Teilortschaften rund 4500 Mitglieder. Ihre Anfänge liegen im Schloss im Fürstenhaus, wo in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts für die evangelische junge Fürstin und evangelische Beamte ein Gottesdienstraum eingerichtet wurde. 1875 wurde die evangelische Kirchengemeinde gegründet und 1913 die Christuskirche eingeweiht.

Die evangelische Kirchengemeinde Blumberg zählt mit acht Teilortschaften knapp 2000 Gemeindeglieder. Der Doggererzabbau zog fremde Menschen an, die hier auch ihren Glauben leben wollten. 1939 wurde die evangelische Kirchengemeinde Blumberg gegründet und 1944 die Pfarrstelle errichtet. Die junge Gemeinde konnte die alte katholische Kirche übernehmen. Für die beeindruckende Renovierung gab es 2002 einen Preis für beispielhaftes Bauen.

Die evangelische Kirchengemeinde Hüfingen/Bräunlingen kommt mit neun Teilortschaften auf knapp 1900 Gemeindeglieder. 1937 wurde die Kirchengemeinde errichtet. Die Friedenskirche in Hüfingen wurde 1953 eingeweiht und die Auferstehungskirche in Bräunlingen 1969. (ewk).