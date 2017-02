Donaueschingen Neue Musik fazsiniert mit menschlicher Stimme

Upgrade, der in seiner Form einzigartige Festivalkongress zur Vermittlung Neuer Musik, geht vom 24. bis 26. März in den Donaueschinger Donauhallen in die zweite Runde. Galt das Interesse im Jahr 2015 ausschließlich der zeitgenössischen Instrumentalmusik, so dreht sich die Veranstaltung 2017 nun ausnahmslos um die Ausdrucksmöglichkeiten der menschlichen Stimme.

Ziel

Upgrade 2017 möchte verdeutlichen, was das Faszinierende ausmacht, wenn in Neuer Musik die Stimme eingesetzt wird: als Gesang, als Stimmkunst oder in sprachnahen Äußerungsformen. Dazu werden zum Beispiel Vokalpartituren in den Blick genommen und praktisch umgesetzt – ganz in der bewussten Absicht, Theorie und Praxis eng miteinander zu verzahnen, Begeisterung für bislang Ungehörtes zu wecken und Vorbehalte gegenüber Experimenten mit der eigenen Stimme auszuräumen.