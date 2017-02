Donaueschingen Neue Blitzersäule wird errichtet

Donaueschingen-Pfohren. In den nächsten Wochen wird in der Gemeinde ein neues Geschwindigkeitsmessgerät installiert,und zwar an der Kreuzung Kreisstraße 5756 / Alte Bundesstraße; es ersetzt den in die Jahre gekommenen, drehbaren "Starenkasten". Pfohren ist der erste Ortsteil, der mit einer der topmodernen Infrarot-Blitzsäulen ausgestattet wird.