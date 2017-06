Donaueschingen Neue Anregungen weitab des Alltags

Kasper Bosmans wurde 1990 in Lommel in Belgien geboren, er lebt in Brüssel. Er unternimmt in seinen Arbeiten "thematische Forschungen, die Geschichte und Geschichten, Materialien und Konzeptionen miteinander verweben", so die Mitteilung. Bosmans studierte an der Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (Antwerpen, Belgien) und dem Higher Institute for Fine Arts (Gent, Belgien). Seit 2013 ist er weltweit in zahlreichen Einzelausstellungen zu sehen und ist mit verschiedene Preisen wie dem Nottebohn Award (2010) ausgezeichnet worden.

Catharine Czudej kam 1985 in Johannesburg zur Welt, sie lebt in Los Angeles. "Die Bildwelt der in Los Angeles lebenden Künstlerin entspringt der Populärkultur, dem Comic, der Kunstgeschichte und einer sloganhaften Poetik. So adaptiert sie für ihre Malerei die Titelseiten von Schundheftchen oder in ihren Skulpturen die ikonische Faust des Superhelden Hulk", heißt es von Fürstenberg. Sie schloss 2007 die New York University mit dem Bachelor of Fine Arts ab und hat 2015 ihren Master an der University of California, Los Angeles, erhalten. Seit 2013 ist sie in Einzelausstellungen in Europa und den USA zu sehen.