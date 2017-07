Donaueschingen Neue Anbieter beim Brigachfest

Donaueschingen-Grüningen. Schafgarbe, Huflattich, Wegerich, Johanniskraut oder Beinwell – von hastenden Fußgängern unbemerkt stehen diese an Weg-, Wald- oder Wiesenrändern. Das eine oder andere angebliche Unkräutlein fällt, weil unerwünscht, hin und wieder auch der Chemiekeule zum Opfer.

Glück haben dagegen Blüten, Blätter und Wurzeln, die der Grüningerin Beate Limberger auf ihren Spaziergängen und beim konkreten Kräutersuchen in die Hände oder besser in den Korb fallen: Bei ihr finden sie geschätzte Verwendung in Salzen, wohlriechenden Cremes, lindernden Salben und Tinkturen wie auch belebenden Bade- und Duschprodukten.

Vor etwa fünf Jahren begann alles, erklärte Beate Limberger im Gespräch. "Es war eine lästige Schuppenflechte auf meinem Kopf, die für mich ausschlaggebend war, mich mit Heilkräutern zu beschäftigen". Naturverbundenheit, ihr Garten und das Experimentieren verbindet die 58-Jährige, die hauptberuflich im Einkauf und Versand einer großen Firma tätig ist, unmittelbar mit ihrem Leben. Ihr Wissen über die Pflanzen, deren Verwendung und Wirkung holte und holt sie sich überwiegend aus Büchern der Freiburger Heilkräuterschule.