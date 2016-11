Donaueschingen Neudingen geizt nicht mit seinen Reizen

Beim Verlassen des Dorfes wird der Donaurad- und Wanderweg gezeigt, der an Neudingen vorbeiführt. Eine weitere Besonderheit haben sich die Neudinger Ortschaftsräte rund um Ortsvorsteher Klaus Münzer ebenfalls einfallen lassen: Die Aufschrift "Ehemalige Kaiserpfalz" prägt das Schild auf beiden Seiten. Eine Kaiserpfalz war im Mittelalter ein Ort, an welchem der karolingische Kaiser während seiner Reisen residierte. Dieser historische Hintergrund sowie weitere Besonderheiten des Ortes werden Besuchern aus nah und fern dank des Schildes nun in ansprechender Weise nahe gebracht.