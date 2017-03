Donaueschingen Naturfreunde verschenken ihr Domizil an Verband

Donaueschingen (gvo). Entsprechend haben beispielsweise Gesangvereine große Probleme, ihren Altersschnitt zu senken. Gleiches ist den Donaueschinger Naturfreunden widerfahren. Der immer höher kletternde Altersdurchschnitt hat in der Konsequenz zu einem im Landesverband Baden einmaligen Schritt geführt: Der Ortsverein kann und will sein Naturfreundehaus Baar nicht mehr länger betreiben und hat es dem Landesverband jetzt geschenkt.

Über diesen Schritt erteilte der Vorsitzende Wolfgang Eisele gestern keinerlei Auskunft und verwies auf eine Pressemitteilung, die man demnächst herausgeben wolle. Auch sonst hält man sich bedeckt. Auf den vergangenen Montagabend war die Hauptversammlung im Naturfreundehaus angesetzt. Am Montag war das Haus aber schon geschlossen und eine Baustelle, denn Pächterin Marion Engler hörte zum 1. März auf, nachdem das Haus wohl auch von den Mitgliedern immer seltener aufgesucht wurde und die Umsätze hinter dem wirtschaftlich Notwendigen zurückgeblieben sind. Ob die Versammlung stattfand, ist nicht bekannt, die Presse wurde hierzu nicht eingeladen.

Die zuletzt besten Zeiten erlebte das Naturfreundehaus in der Ära der Familie Kurt Bolli, als das Haus sowohl bei Übernachtungen als auch für Treffs und Familienfeiern gut gebucht war. Diese liegen nun aber lange Jahre mit einigen Pächterwechseln zurück. An diese Zeiten will der neue Naturfreundehaus-Wirt anknüpfen. Als Angestellter des Landesverbandes bringt der gelernte Hotelfachmann Rasmus Englisch aus Herrischried das Haus derzeit mit Unterstützung von vier jungen Leuten vom Bundesfreiwilligendienst wieder auf Vordermann. An einem Wochenende Ende März sollen dann viele Helfer an einer Renovierungsaktion teilnehmen, zu der der Landesverband seine Mitglieder derzeit aufruft. In fünf bis sechs Wochen soll der Übernachtungs- und Bewirtungsbetrieb wieder aufgenommen werden.