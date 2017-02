Die Hans-Heini-Narro stellen vor dem Roten Rathaus in Allmendshofen ihren Narrenbaum. Am Sonntag, 19. Februar, um 14 Uhr ist es soweit. Geholt wird der Baum bereits morgen im Wuhrwald. Mit von der Partie sind die Allmendshofener Zünfte, nach dem Narrenbaumstellen wird im Roten Rathaus weitergefeiert. Das Almishofener Ortsgericht richten die Hans-Heini-Narro und die Sieben-Plätz-Hexen am Mittwoch vor dem Schmutzigen Donnerstag aus. Foto: Müller