Fit für die Fasnacht: Die Narrenzünfte Bregtal-Glonki, Immerfroh und Waldwinkel aus Hubertshofen präsentierten im Rahmen der Kooperation Schule-Verein ihre Fasnachtsfiguren in der Wolterdinger Grundschule. So erfuhren die Schüler Wissenswertes über die Vereine. Zur Belohnung für die aufgesagten Narrensprüche winkte Süßes aus dem Narrenkorb. In närrischen Unterrichtsstunden wird den Kindern das Brauchtum vermittelt. Denn alle sind sich einig, dass die Fasnet bei den Kindern beginnt, und wenn sie wissen, wie sie abläuft, kommen bestimmt einige auf den Geschmack. Foto: Reichart