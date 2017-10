Donaueschingen Nächste Großbaustelle steht an

Donaueschingen (jak). Während die Baar unter der aktuellen Baustellensituation, den Umleitungen und dem damit verbundenen Verkehrschaos leidet (siehe nächste Seite), wird im Rathaus schon an der nächsten Großbaustelle gearbeitet. 925 000 Euro sollen in den Hindenburgring investiert werden. Was das Verkehrskonzept fordert, soll dann 2018 und 2020 umgesetzt werden.

Straße stößt an Kapazitätsgrenzen

Vor allem soll die Umgestaltung der wichtigen Durchgangsstraße abgeschlossen sein, bevor das neue Stadtviertel "am Buchberg" komplett erschlossen ist. Denn schon jetzt kommt die Straße zu Stoßzeiten an ihre Kapazitätsgrenzen. Durch das ehemalige Kasernengelände, das komplett über den Hindenburgring erschlossen wird, muss die Straße dann noch mehr Verkehr aufnehmen.