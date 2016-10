Donaueschingen Nackt, nackt, naggig am Baggersee

Von Fans und Medien werden sie als "Urgestein der alemannischen Folk-Rock-Szene" bezeichnet, denn sie treten ausschließlich mit eigenen alemannischen Texten auf. "Wir sind nicht das, was man sich allgemein unter alemannisch vorstellt", sagt Urban Huber, "denn wir sind heute und jetzt!" So sind ihre Texte mitten aus dem Leben gegriffen, manchmal tiefsinnig, aber auch mit Humor. Und es macht Spaß, zuzuhören.

Die meisten Stücke sind Eigenkompositionen mit eingängigen Melodien, vorgetragen auf zwei Akustik-Gitarren, die sich homogen ergänzen und natürlich dem Goschehobel, der Mundharmonika, von Urban Huber-Wölfle, in der Art des jungen Bob Dylan gespielt. Einen besonderen Akzent setzte Oliver Fabro, der sich als dritter Mann als wahrer Virtuose auf der Gitarre entpuppte, viele der Soli spielte, für den Rhythmus sorgte und bisweilen zur Mandoline griff. Eberhard Jäckle übernahm die Ansagen, erklärte die Inhalte und wechselte sich im Gesang mit Urban Huber ab. Im Nu hatten sie die Zuhörer im fast vollen Mariensaal auf ihrer Seite. Höhepunkt des ersten Teils war sicher der Titel Regen, Wind und Feuer, bei dem sechs Instrumente zum Einsatz kamen. Urban Huber-Wölfle streute mal kurz ein Xylophon-Solo ein. Oliver Fabro konnte in dem spannungsgeladenen Song seine Liebe zum Flamenco nicht verleugnen. Mit den zunächst langsamen, sich dann stetig steigernden Laszlo und Maria über zwei Straßenkünstler ging es dann in die Pause.

Mit einem Cover von Bryan Adams "Summer in the Sixties", mit eigenem Text versteht sich, hatten die Musiker im zweiten Teil dann das vorwiegend ältere Donaueschinger Publikum sofort wieder auf ihrer Seite. Auch immer wieder eingestreute Balladen wurden frenetisch beklatscht. Stehende Ovationen gab es dann, als das Trio mit dem "Groschehobel-Fritzli" (Johnny Be Good) zum Abschluss noch einmal richtig Vollgas gab. In der Zugabe luden die gut gelaunten Kinzigtäler dann zum Mitsingen ein, was gerne angenommen wurde. Als "Nackt, nackt, naggig am Baggersee" schallte Bob Dylans "Knocking On Heavens Door" durch den Saal.