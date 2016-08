Donaueschingen Nachwuchskünstler lassen ihr Publikum aufhorchen

Donaueschingen. Sie sind jung, sie musizieren auf bewundernswert hohem Niveau und sie sind allesamt mit einem Bundespreis beim Wettbewerb "Jugend musiziert" ausgezeichnet worden: Die 40 Interpretinnen und Interpreten des Deutschen Kammermusikkurses Jugend absolvieren noch bis 3. September in der Bundesakademie für musikalische Jugendbildung Trossingen ein Intensivtraining. Glanzlichter des Kurses sind drei öffentliche Konzerte, bei denen die Kursteilnehmer die Ergebnisse ihrer Probenarbeit präsentieren. Darunter findet eines am Freitag, 2. September, 18 Uhr in Donaueschingen in den Donauhallen statt. "Der Deutsche Musikrat freut sich, dass zu diesem Konzert auch ein Vertreter der Stadt Donaueschingen die Gäste von nah und fern begrüßen wird", heißt es in einer Mitteilung.