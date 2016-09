Ausbildungsstart beim Umweltspezialisten Mall: Zum neuen Ausbildungsjahr begrüßte das Unternehmen mit Hauptsitz in Pfohren acht Nachwuchskräfte. Fünf neue Auszubildende sind mit den Berufszielen Beton- und Stahlbetonbauer, Industriekauffrau und Fachkraft für Lagerlogistik ins Berufsleben gestartet. Neben einer Studentin im Studiengang BWL-Industrie, die ihr Studium an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg aufgenommen hat, werden auch zwei Studentinnen der Bio- und Prozesstechnologie bei Mall ihre Bachelor-Thesis schreiben beziehungsweise ihr Praxissemester absolvieren. Als Familienunternehmen mit insgesamt 470 Mitarbeitern an fünf Standorten in Deutschland setzt Mall von jeher stark auf die Ausbildung des eigenen Nachwuchses. Deshalb beteiligt sich Mall im Oktober auch wieder beim Ausbildungsforum der Donaueschinger Eichendorffschule. Foto: Mall GmbH