Donaueschingen Nachwuchs wird dringend gesucht

Wolterdingen. Mit der bewährten Crew startet der 157 Jahre alte Kirchenchor im größten Donaueschinger Stadtteil ins neue Jahr. Doch es gibt einen Wehmutstropfen: Damit dieser weiterhin in der bisherigen guten Qualität klingen kann, braucht es Zuwachs, denn sonst verstummen die Stimmen leider irgendwann. Und so ist es nicht verwunderlich, dass sich die Verantwortlichen Nachwuchs für die Sängerschar wünschen.

Andrea Demond wird auch weiterhin an vorderster Front der aktuell 22 Sängerinnen und Sänger stehen. Sie wurde bei der Jahreszusammenkunft, zu der auch traditionell vorab ein gemeinsames Essen zählt, einstimmig wiedergewählt. Auch Schriftführerin Yvonne Drechsler, Kassiererin Anni Vogt und Beisitzer Manuel Köhler wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Für Beisitzer Eduard Ringwald rückt Sandra Dold nach. Als Kassenprüfer fungiert weiterhin Benedikt Hauger.

Ein ruhiges und harmonisches Jahr habe der Wolterdinger Kirchenchor hinter sich, umschrieb die Vorsitzende Andrea Demond die vergangene Zeit. Der Chor sei in einer guten Verfassung, was gerade beim gemeinsamen Adventskonzert mit der Alphorngruppe aus Fürstenberg unüberhörbar war. 736,70 Euro kamen dort an Spenden für die Amsel-Gruppe zusammen. Ein weiterer Höhepunkt sei auch der Erntedank-Hock gewesen, denn dieser wurde sehr gut angenommen. Etwas Sorgen bereitet der Vorsitzenden die Quantität des Chores, denn aktuell verlassen zwei Mitglieder alters- und gesundheitshalber den Chor. "Es muss in nächster Zeit etwas passieren", warf sie in die Runde. Auch Chorleiter Walter Köhler, der dieses Amt nun schon 27 Jahre ausführt, hat dieses Mal nichts zu tadeln. Der Probenbesuch liegt zwar bei nur 73 Prozent, was aber nicht als ganz schlecht gewertet werden dürfe, denn auch krankheitsbedingte Ausfälle schlagen hier zu Buche, klärte er auf. 44 Proben und zwölf Auftritte waren zu verbuchen. "Das Miteinander harmoniert und funktioniert, wir sind eigentlich eine Familie", schwärmt der Chorleiter.