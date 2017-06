Donaueschingen Nachwuchs stellt Können vor

Mit den zwölf Jugendlichen, die sich in der Ausbildung befinden, beschäftigt sich der Vorsitzende intensiv, da er mit ihnen am Freitag, 9. Juni, ab 18 Uhr einen Vorspielabend in der Mehrzweckhalle gestaltet. Den Jugendlichen wird eine Bühne geboten, um ihr Können unter Beweis zu stellen sowie interessierten Kindern, Jugendlichen und Eltern zu zeigen, was die Kapelle bietet. Es besteht auch die Möglichkeit, dass Kinder Instrumente ausprobieren können. Neben der Kooperation mit der Musikschule Donaueschingen gibt es seit rund zehn Jahren eine gemeinsame Jugendkapelle mit der Feuerwehrkapelle Pfohren. Sie nimmt alle Schüler der beiden Kapellen auf, die noch nicht in der Hauptkapelle mitspielen.

Wichtig für Gieray, der die Kapelle Neudingen seit 2009 leitet, ist es, eine Vorbildfunktion einzunehmen und Mitglieder zu fördern, die sich der Jugendarbeit widmen. Zudem ist es ihm ein Anliegen, die Jugendlichen wissen zu lassen, dass sie auch ein Stimmrecht haben und ihre Stimme zählt. So steht es für ihn unter anderem auch nicht im Vordergrund, welche Instrumente in der Kapelle dringend benötigt werden, sondern dass jedes Kind sein passendes Instrument findet und Spaß am Musizieren hat. "Mir macht das gemeinsame Musizieren sehr viel Spaß. Des Weiteren ist das Spielen eines Instruments ein Hobby, das man von Jung bis Alt verfolgen kann", stellt der Schüler Valentin fest.

Dass andere Einflussfaktoren die Arbeit in Musikkapellen maßgeblich beeinflussen, ist ebenfalls eine nicht abzustreitende Tatsache. "Die Entwicklung der Musikinstrumente innerhalb der letzten Jahre finde ich sehr faszinierend. Als ich noch in der Ausbildung war, war es oft so, dass nicht jeder wählen konnte, welches Instrument er gerne lernen möchte. Waren zum Beispiel die Finger zu dünn, konnte man nicht Klarinette lernen. Waren die Arme zu kurz, so konnte man nicht lernen Posaune zu spielen. Heute gibt es Instrumente in Kindergröße, die passend für jedes Kind sind", so Gieray.