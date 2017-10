Donaueschingen Nach Blitzschlag ins "Tal der Ahnungslosen" katapultiert

Während einer der Mieter nun schon Wochen bei der Mutter fern schaut, ärgern sich die beiden anderen Partien übers Mobiltelefon mit der Hotline des Kabelanbieters herum – ohne Erfolg. Immerhin reduzierte man Anton Hermanns Rechnung inzwischen von 40 auf sieben Euro monatlich und man sagte ihm zudem eine Entschädigung zu. Aber immer noch sieben Euro für null Leistung und kein Ausgleich für das teure Sky-Abo ärgerten den Senior nun so, dass er bei Unitymedia ein Sonderkündigungsrecht in Anspruch nehmen will. Die Kündigung wurde auch angenommen. Die soll aber erst in einem Jahr wirksam werden, weil Hermann erst vor einem Jahr mehr Datenvolumen bestellte und sich der Vertrag dann automatisch um zwei Jahre verlängerte. Eine Sonderkündigung will man ihm trotz des Ärgers nicht zugestehen.