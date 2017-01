Donaueschingen Nach Andorra und Luxemburg

"Es ist wie bei allen Vereinen", erklärt Dorothea Creutzburg, "der Altersdurchschnitt steigt." Doch was das Familienprogramm angehe, sei die Ortsgruppe im Aufbau begriffen und man biete auch für Familien mit kleinen Kindern etwas an. Kurze Wanderungen also, mit solchen Sachen wie Gemüsesuppe kochen an der Fohlenweide-Hütte, eine Familienwanderung in Lenzkirch, im Dezember das Suchen des Nikolauses im Wald. Ansonsten gibt es viele weitere Wanderungen, Unternehmungen und Besichtigungen in der näheren und weiteren Umgebung, wie beispielsweise eine Besichtigung des Campus Galli in Messkirch.

Das Veranstaltungsprogramm des Schwarzwaldvereins liegt aus bei den Tourist-Infos in Donaueschingen, Hüfingen und Bräunlingen sowie in Hotels und bei der Volkshochschule. Die jeweiligen Ansprechpartner sind im Programmheft benannt. Die Jahreshauptversammlung der Ortsgruppe findet am 27. Januar um 19.30 Uhr im Flairhotel "Grüner Baum" in Donaueschingen-Allmendshofen statt. Die Zur Wahl stehen unter anderem die Posten des ersten und zweiten Vorsitzenden, des Kassenwartes, Wanderwartes, Fachwartes für Öffentlichkeitsarbeit. Dorothea Creutzburg wird sich ins zweite Glied zurückziehen.

Der Schwarzwaldverein ist 152 Jahre alt, der Ortsverein Donaueschingen wurde vor etwa 130 Jahren gegründet, er bestand bis 1948/49. Die Neugründung war im Jahr 1985. Informationen zum Verein stehen im Internet unter www.schwarzwaldverein-donaueschingen.de.