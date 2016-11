Donaueschingen Musikverein und Dorf gratulieren

Das anschließende Studium verschlug Hans-Günter Buller in den Süden Deutschlands. An der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg schrieb er sich für die Studiengänge Geographie, Soziologie und Volkswirtschaft ein und promovierte, neben seiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Assistent, gleich im Anschluss an sein Diplom, für das er höchste Anerkennung bekam. Seiner Promotion zum Doktor der Naturwissenschaften im Jahr 1981 ging allerdings ein Wohnungswechsel voraus, nämlich von Freiburg an den Au­fener Sommerberg.

Es folgte im März des Jahres 1981 die Hochzeit mit seiner Frau Marianne. Im Jahr 1990 konnte die inzwischen auf vier Personen angewachsene Familie, nach einer Zwischenstation in den Räumen der heutigen Grüninger Heimatstube, in ein saniertes, das Ortsbild prägende Staffelgiebelhaus, nämlich das alte Mesnergebäude unterhalb der Kirche, einziehen.

Aufgrund seiner Kenntnisse in der EDV, die sich der Jubilar im Selbststudium angeeignet hatte, fand Hans-Günter Buller bereits im Jahr 1986 eine Beschäftigung bei der Firma Bäurer in Behla. Diesem Unternehmen blieb er bis zum Beginn seines Daseins als Rentner im Jahr 2009 treu. 1994 tauchte sein Name erstmals auf der Wahlliste der Grüninger Ortschaftsräte auf. Seither bekleidet er dieses Amt. Seit 2004 ist er Ortsvorsteher. Seinen Sitz im Gemeinderat hat Buller kürzlich abgegeben.

Bilanz nach zwölf Jahren an der Spitze der Bürgervertretung ist eindrucksvoll

Beim Rückblick auf das bislang Erreichte nennt Hans-Günter Buller das Ortsjubiläum im Jahr 2009 und seine vierjährige Vorbereitungszeit im selben Atemzug wie das Projekt Kommunikationsfläche, die Gründung der Heimatstube, die Erschließung der Baugebiete Weidenäcker oder die Vorplanung mit dem Grunderwerb für die gewünschte neue Halle.

Reisen steht ganz oben auf der Liste von Hans-Günter Bullers Hobbys. Diese ergäben sich manchmal nahezu von selbst, so der Jubilar, denn die Familie von Sohn Roman mit den beiden Enkeltöchtern lebe in Kiel, Tochter Lydia mit Familie in Aalen. Einen reservierten Sitzplatz haben Hans-Günter Buller und seine Marianne als große Fans und Dauerkartenbesitzer bei Spielen des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg. Da schickt der Orts-Chef dann schon einmal einen Stellvertreter zu einem Termin.