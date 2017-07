Donaueschingen Musikschüler räumen viele Preise ab

Die Kunst- und Musikschule der Stadt Donaueschingen traten beim wohl wichtigsten Musikwettbewerb in Deutschland an: "Jugend musiziert". Die Schüler haben dabei wieder kräftig abgeräumt.

Donaueschingen. Oberbürgermeister Erik Pauly freute sich auf die Ehrung der Nachwuchsmusiker in der Musikschule. Er kehrte gerade vom Ort des Geschehens, der Bürgermeisterkonferenz in Schramberg, zurück. Der Musikwettbewerb hatte dort allerdings bereits im Februar stattgefunden. Jetzt wurden die jungen Musikschüler geehrt.

Beim Regionalwettbewerb von "Jugend musiziert" konnten sich die Donaueschinger hervorragend in Szene setzen. "Spaß und Freude am Musizieren, das zeichnet euch aus", sagte Musikschulleiterin Katrin Bleier. "Doch nicht nur das Ergebnis zählt, vielmehr ist die Entwicklung enorm, die ihr in der Zeit der Vorbereitung zum Wettbewerb gemacht habt".