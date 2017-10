Donaueschingen Musikschüler demonstrieren bei Vorspiel ihr Können

Donaueschingen. Mit verschiedenen Erwartungen seien die Zuhörer zum Vorspiel der Rock-, Pop- und Jazz-Klassen erschienen, meinte der stellvertretende Schulleiter Dieter Krause und erklärte: "Die heutige Veranstaltung zeigt, dass viele Instrumente, bei denen man das eigentlich gar nicht vermutet, das Repertoire vom Südstaaten-Blues über die Oldies aus Rock und Pop bis hin zu Titeln aus den aktuellen Charts abdecken."

Mit Pharell Williams Sommerhit "Happy" startete das Gitarrenensemble unter der Leitung von Dieter Kraus beschwingt in den Abend, gefolgt von Rosalie Schell mit der "Ballade pour Adeline" am Klavier. Einen perfekten Sprechgesang mit einem eigenen Text aus seinem jungen Leben brachte Manuel Albiez zu Sidos "Bilder im Kopf" zusammen mit seinem Lehrer Sebastian Schnitzer auf die Bühne.

Dass man auch der Blockflöte beschwingte Melodien entlocken kann, demonstrierte Nadgee Schrenk mit ihrer Lehrerin Christian Polzer bei dem Blues "You never walk alone". Manuel Przystaw am Keyboard und Malin Bauer mit der Klarinette waren im Amerika unterwegs, bevor Lotte Altenburger die Zuhörer mit einem Harry-Potter-Remix verzauberte.