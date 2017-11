Donaueschingen Musikschüler auf Mozarts Spuren

Donaueschingen. Schüler der Musikschule haben eine neue Konzertreihe geschaffen, in Erinnerung an den Aufenthalt der Familie Mozart 1766 in Donaueschingen. In Zusammenarbeit mit der Gesellschaft der Musikfreunde spielen die jungen Musiker unter dem Titel "Strings and Friends‚ Junge Kammermusik. Auf Mozarts Spuren" am Sonntag, 26. November, um 17 Uhr im Strawinsky-Saal der Donauhallen auf, quasi als Vorprogramm zum Streichquartettabend des belgischen "Quatuor Danel" um 19 Uhr.