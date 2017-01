Donaueschingen Musikfreunde ehren Gösta Neuwirth

Donaueschingen. Am 6. Januar feierte der österreichische Komponist und Musikwissenschaftler Gösta Neuwirth seinen 80. Geburtstag. Die Gesellschaft der Musikfreunde ehrt Gösta Neuwirth am kommenden Sonntag, 5. Februar, 17 Uhr, im Strawinsky-Saal der Donauhallen mit einem Geburtstagskonzert, in dem Werke von drei Generationen österreichischer Komponisten zu hören sein werden.