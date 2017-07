Die Jüngsten des Musikvereins Aasens boten im Dreschschuppen vor zahlreichen Eltern, Großeltern und Geschwistern ihr sommerliches Vorspiel. Unterrichtet werden in der Blockflötengruppe derzeit 14 Buben und Mädchen. Ausbilderin Petra Höfler hatte dazu die Geschichte von der Einladung des bunten Vogels Simon auf dem Weg zur Vogelhochzeit seines besten Freundes geschrieben. Auf dem Weg dahin begegnet er Tieren, die ihm helfen, den Weg zum Fest zu finden. Er trifft prominente Gäste wie Pippi Langstrumpf, Taylor Swift und Namika. Alle Vortragsstücke waren in diese Geschichte eingebunden. Anschließend gab es Brezeln und Getränke und eine Diashow vom jüngsten Ausflug mit schönen Erinnerungen . Jetzt gehen alle Flötenkinder in die Sommerferien. Im September lädt der Musikverein zu einem neuen Flötenkurs als Grundlage für eine Instrumentenausbildung ein. Foto: Winkelmann-Klingsporn