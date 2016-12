Donaueschingen Musiker setzen holländischen Akzent

Jahr für Jahr macht es sich der langjährige Dirigent des Vororchesters, Thomas Limberger, zur Aufgabe, mit den Neulingen ein spielfähiges Ensemble beim Jahreskonzert zu präsentieren. Mit der "Ode an Europa" und "Woodpeckers Parade" sowie Max Lehnhofs charmanter Ansage der Zugabe "Supercalifragilisticexpialigetisch" aus dem Film Mary Poppins schafften die Jüngsten des Vereines einen gelungenen Konzerteinstieg.

Ein "glückliches Händchen" bewies Dirigent Benedikt Hauger mit der Stückauswahl für seine Jugendkapelle. Von "Welcome Overture" führte Clara Franke über zur Filmmusik von "James Bond" sowie hin zu den bekannten Musicalmelodien aus "Mozart" und "Wicked". Die gewünschte Zugabe gestaltete sich mit dem schwungvollen "All I want for Christmas is you" von Mariah Carey weihnachtlich.

Nach der Pause platzierte sich das Gesamtorchester auf der Bühne. Mit Heben des Taktstockes fixierte Dirigent Benjamin Schelb die Aufmerksamkeit seiner Musiker auf sich. Nach der kurzen "Jupiter Hymne" aus der Suite "Die Planeten" machten die Musiker den von Ansagerin Tanja Albert vorgelesenen Auszug aus dem Kinderbuch "Der Wind in den Weiden" erlebbar. Der Fluss, das Quaken des Herrn Kröterich oder das verlorene Rad des kaputten Autos – dies alles wurde lautmalerisch illustriert. Auch bei de Meijs Arrangement von "Moment for Morricone" und der Melodie aus dem Film "Spiel mir das Lied vom Tod" trafen die Grüninger den Geschmack ihrer Zuhörer. Mit dem meistgespielten Werk der sinfonischen Blasmusikliteratur, dem 5. Satz aus der 1. Sinfonie "Der Herr der Ringe" endete das abwechslungsreiche Konzertprogramm. Mit "Honky Tonk Ragtime" als Zugabe bescherten die Musiker dem begeisterten Publikum einen gelungenen Abschluss.