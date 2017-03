Donaueschingen Musikalisches und menschliches Miteinander

Mit hunderprozentigem Vertrauensbeweis der 65 Stimmberechtigten wurden bei der Hauptversammlung im Gasthaus Krone der Vorsitzende Wolfgang Limberger, die stellvertretende Vorsitzende Anna Dury, Schriftführerin Jutta Weisser und als Beisitzer der Passiven Holger Lind für zwei Jahre wieder gewählt. Einen Wechsel gab es seitens des aktiven Beisitzers, Ferdinand Thäter übernahm das Amt von Tim Ott.

Mit der Entwicklung des Vereins zufrieden erklärte sich Dirigent Benjamin Schelb. "Ob bei Umzügen, Konzerten oder sonstigen Auftritten, auf euch ist immer Verlass, ich hatte noch nie schlaflose Nächte euretwegen", betonte Schelb. Als großen Schritt nach vorne bezeichnete der Dirigent die Entscheidung zu einem zweiten Konzert im Frühjahr neben dem Jahreskonzert im Dezember. Mindestens die Hälfte des Repertoires wird dafür neu erarbeitet.

Um das musikalische Klangbild weiter zu verbessern, sind Workshops in sämtlichen Registern angedacht, die wirtschaftliche Situation lässt Investitionen in Instrumente zu. Ein neues Logo, neue Homepage und der Werbeträger "Heilig's Blechle & Co" sollen zur Verbesserung der Außenwahrnehmung beitragen. Zudem wird hinsichtlich der musikalischer Ausbildung Erwachsener der Bedarf ermittelt und gegebenenfalls ein Konzept entwickelt.