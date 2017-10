Donaueschingen Musik und Unterhaltung auf drei Bühnen geboten

Das Sicherheitskonzept: "Es wird beim Herbstfest erstmals ein richtiges Sicherheitskonzept geben", erklärt Sauser. Natürlich sei in der Vergangenheit auch auf Diverses, wie Gasflaschen an den Ständen oder Stolperfallen, geachtet worden. Doch nun gibt es alles, was wichtig ist, in schriftlicher Form und "es wird auch kontrolliert". Als Basis dient das Sicherheitskonzept, das für das Donauquellfest ausgearbeitet wurde. Allerdings nicht im kompletten Umfang. Die notwendigen Bausteine wurden für das Herbstfest zu einer eigenen Variante zusammengestellt. Der Vorteil: Die Kosten werden nicht so hoch wie beim Donauquellfest. Aber ein Sicherheitsdienst wird in diesem Jahr erstmals beim Herbstfest im Einsatz sein. Dieser kontrolliert auch, das keine Fahrzeuge auf der Karl­straße unterwegs sind. "Wir hatten in der Vergangenheit immer das Problem, dass Stände schon am Samstag abgebaut worden sind, während noch Besucher auf der Straße unterwegs waren", stellt Sauser fest. Abbauen können die Standbetreiber immer noch, bloß eben nicht mit dem ­Fahrzeug das Material wieder abtransportieren. "Die ­Vereine haben das auch alle akzeptiert und entsprechend umgeplant."

Die Stände: So viel war schon lange nicht mehr los auf dem Herbstfest. "Wir knacken die 70er-Marke", freut sich Sauser. Denn dieses Mal werden sich 72 Stände vom Rathausplatz über die Karlstraße, auf dem Platz am Hanselbrunnen und weiter bis fast zur Stadtkirche aufreihen. Rund 85 Prozent der Standbetreiber sind "Wiederholungstäter". Doch es gibt auch Neulinge. Beispielsweise der Tennisclub Blau-Weiss, der auf der Kar­l­straße ein kleines Spielfel­d aufbaut, oder die Hofbibliothek mit einem Weinstand.

Die neue Bühne: Bislang war stets auf dem Rathausplatz und auf dem Platz am Hanselbrunnen für Programm gesorgt. In diesem Jahr gibt es erstmals eine Bühne auf der Karlstraße vor dem Haus Schmoll. "Wir schließen damit eine Versorgungslücke." Ab 18.30 Uhr treten Max Marlier und DJ Jones unter dem Motto "Saxophon meets DJ" und um 20.30 Uhr Matthias Rapp mit "Klassik und Pop unplugged" auf.