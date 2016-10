Donaueschingen Musik mehr als ein Hobby

Neben den üblichen Auftritten bietet ein Jahreskonzert für die Musiker die perfekte Bühne, um auch anspruchsvollere Stücke zu spielen.

Dies wollen auch die Musiker der Musikkapelle Neudingen am Samstag, 29. Oktober, ab 20 Uhr in der Mehrzweckhalle in Neudingen gemeinsam mit dem Musikverein Rietheim präsentieren.

Beide Klangkörper bieten ein interessantes Programm für bald jeden Geschmack. Vorgetragen werden von der Musikkapelle Neudingen unter anderem die Stücke Crith Mondah und Westernhagen.