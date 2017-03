Donaueschingen Musik-Festival mit Jürgen Drews

Ein gesamter Ort ist auf den Beinen und macht 2017 beste Werbung für den ersten Ort an der jungen Donau. Als erstes ist die Feuerwehrkapelle an der Reihe, die 150 Jahre alt wird und mit einem Open-Air-Zeltfestival auf dem Festplatz bei der Fischerhütte feiern wird.

In Riesenschritten schreitet die Feuerwehrkapelle dem Verbandsmusikfest zwischen dem 25. und 28. Mai entgegen, das unter dem Motto Erstes Donau-Musikfestival laufen wird. In der Jahresversammlung am Samstag skizzierte Susanne Fesenmeier aus diesem Grund noch einmal die Highlights eines Festivals, das das Engagement aller Aktiven erfordert. Das Festbankett am 6. Mai eröffnet den Festreigen und wird als Show-Konzert-Mini von den Gastgebern in der Festhalle gestaltet. Das Vorstandsduo mit Clemens Fritschi und Ralf Schneckenburger ist zuversichtlich, dass das Festival für jeden Musikgeschmack zwischen Blasmusik, Schlager, Brassbands und konzertanter Musik etwas bietet.

Dirigent Alexander Wassylenko nutzte die Gelegenheit, die musikalische Entwicklung der Feuerwehrkapelle hervorzuheben. Er sprach vom musikalisch erfolgreichsten Showkonzert seiner bisherigen Dirigentenära in Pfohren. Zufrieden zeigte er sich mit den Auftritten bei den Donaumusikanten in Gutmadingen oder auf dem Campingplatz am Riedsee. Zudem empfahl er den sieben übernommenen Musikern weiterhin in der Jugendkapelle mitzuwirken. Wassylenko lobte die gute Stimmung in einer Musikkapelle, mit der er eine Zusammenarbeit und ein Miteinander pflegt, wie noch nie zuvor in seiner Karriere als Dirigent.