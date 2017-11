Donaueschingen Musical kommt gut an

"Ein Stückchen Himmel" hatte sie den zahlreichen Gästen angekündigt. 60 Kinder und Jugendliche machten daraus mit ihren Auftritten ein paar Stunden kurzweilige Unterhaltung und ein Gesangserlebnis, welches das Publikum von der ersten bis zur letzten Minuten in seinen Bann zog. Vom Himmel aus beobachteten drei Engel eines Engelchors das Geschehen auf dem Pausenhof und waren begeistert, mit welchen gesanglichen Qualitäten die Schüler auf einem Schulhof auftrumpften. Bereits von Beginn an machten Bettina Kuhn und ihr Team offensichtlich, dass die Handlung des Stückes dafür gemacht war, die Qualitäten der Mitwirkenden solistisch und in der Gruppe möglichst optimal zur Geltung zu bringen. Das gelang ihnen in der Folgezeit schließlich auch hervorragend, das Publikum dankte und revanchierte sich mit lange anhaltendem Applaus.

Originell war auch der Einstieg der musikalischen Veranstaltung, in dem es den "Wege der Stimme" – Macherinnen Bettina Kuhn und Alice Böhm gelang, mit gesanglichen Lockerungsübungen eine entspannte Kommunikation zum Publikum aufzubauen. Die dadurch erzielte Lockerheit zog sich durch den gesamten Abend, an welchem die PPS für die Bewirtung zuständig waren.