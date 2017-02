Donaueschingen Museumspläne rücken in weite Ferne

Aber mit gewaltigen Investitionen in die Umwandlung des Kasernengeländes, in den Neubau einer Realschule, die Umgestaltung des Donauzusammenflusses oder für die Schwimmbadsanierung sieht Bächle inzwischen eine lange Durststrecke für das Museum. "Die Einrichtung eines Museum dieser Art kostet nach Expertenmeinung rund tausend Euro pro Quadratmeter. So würde eine Einrichtung mindestens eine Million Euro verschlingen."

Wichtig war dem Verein neben der Finanzierung auch der Standort. Dieser sollte zentral liegen, so dass Stadtbesucher rund um Donauquelle und Stadtkirche den Weg ins Museum fußläufig finden. Die im Haus Fürstenberg befindlichen, seit Jahren leer stehenden drei Gebäude unterhalb der Stadtkirche werden als ideal angesehen.

Andererseits wurde im Gemeinderat immer wieder ein Haus der Geschichte in einem der denkmalgeschützten Kasernen-Gebäude am Hindenburgring angeregt, das neben Stadtarchiv und Bibliothek des Baarvereins auch das Kreisarchiv beherbergen sollte. Für Letzteres wird derzeit eine neue Bleibe gesucht.

Doch mit der Verlagerung des Kreisarchivs in die Donaustadt wird es wohl nichts. Die Stadt Villingen-Schwenningen machte dem Kreis ein standortnahes und damit attraktiveres Angebot. Am Standort des bisherigen Postgebäudes beim Villinger Bahnhof soll ein neues Gebäude fürs Stadtarchiv gebaut werden, das auch Platz fürs Kreisgedächtnis bieten würde. Eine Entscheidung im Kreistag ist noch nicht gefallen, eine Tendenz ist aber klar erkennbar. Die Stadt müsste das Haus der Geschichte somit selbst finanzieren und betreiben.

Das Bürgermuseum soll nicht nur die Schätze und Kunstsammlung der Stadt präsentieren. Das Museum muss auch für die Einheimischen dauerhaft attraktiv bleiben und entsprechend ständig neue Ausstellungen bieten. Diese können sich an historischen Daten orientieren oder etwa die Stadtentwicklung thematisch darstellen.