Donaueschingen Mumienlichter erhellen das Haus

Im Museum tobt der Bär, da haben gerade 20 Kinder den Spaß ihres Lebens. "Muh", ruft der eine, "Kuhstall", der andere, "Kuh" das nächste Kind. Es geht gerade darum, sich auf entsprechenden Zuruf so schnell wie möglich neu zusammenzufinden. Davor haben sich die Kids bei einem Kennenlernspiel miteinander bekannt gemacht, die Mumienlichter gebastelt, die schaurig-schön ihr Licht im Treppenhaus verbreiten und die erste Runde Fruchtpunsch vernichtet. Kaum ist das Spiel zu Ende, verteilen sich alle und gehen auf Entdeckungsreise. Das nächtliche Programm ist toll zusammengestellt und so angelegt, dass die Kinder zwischen den Spielen Zeit haben, das Museum zu entdecken. "Obwohl einige von ihnen auch schon mehrfach tagsüber zu Besuch waren", wie Sibylle Koch erklärt. Sie ist eine der vier Tutoren, die die Kinder betreuen.

Die Tutoren waren es auch, die vor drei Jahren den Blitzgedanken hatten, solch eine Nacht anzubieten. Der erste Termin in der Halloween-Nacht war Zufall und wurde – weil die Kinder so begeistert waren – beibehalten. Vorrangig gehe es darum, den Kindern außerhalb der Öffnungszeiten etwas Besonderes zu bieten und ihnen die Gelegenheit zu geben, in aller Ruhe das Museum zu entdecken.

"Also ich rutsche jetzt", verkündet Dominik im Vorbeigehen. Derweil hört man um die Ecke das Klavier klimpern. Überall werden Kisten herausgezogen, alle möglichen Dinge ausprobiert. "Der Entdeckungsdrang ist erwünscht", sagt Sibylle Koch.