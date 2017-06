Donaueschingen Multikulturelle Musik am Sonntagabend

Donaueschingen (ewk). Die jungen Musizierenden wollen im Rahmen des Bélen-Projektes der Organisation "Gesundheit" nach Peru reisen und mit ihrer Musik dort Gutes tun.

Bélen ist einer der unruhigsten Orte Perus. Der Flussuferbezirk wird jedes Jahr überschwemmt, es gibt kaum sauberes Wasser und keine angemessene Gesundheitsversorgung. Die Organisationen "Gesundheit" und "Bola Roja" entwickelten vor elf Jahren das Bélen-Hilfe-Projekt. Die junge Musikergruppe will vor Ort in Peru in Krankenhäusern, Hospizen und Gefängnissen arbeiten und musizieren. Um die Reise zu finanzieren, starten sie neben ihrem Studium eine Fundraising-Konzertreise.

Der Eintritt ist frei. Zugunsten des Peru-Projektes wird um Spenden gebeten.