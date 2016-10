Donaueschingen Morgen Vernissage

Die Vernissage in den Räumen der Stadtbücherei ist morgen, Sonntag, 11.15 Uhr. Die Arbeiten von Dorothee Pfeifer erforschen den Raum durch Linien und Formen, Strukturen und Farben. "Die Form will in den Raum", sagt sie. Die Werke sind konzeptionell so durchdacht, dass man ihnen den Entstehungsprozess nicht ansähe, wäre da nicht das Prinzip der Serialität – viele Objekte sind aus lauter kleinen Teilen zusammengesetzt, die sich immer wiederholen. Am Ende ist stets ein Zustand der Stimmigkeit erreicht, der die Entstehung vergessen lässt. Diese Objekte scheinen völlig autark, haben aber gleichzeitig eine starke Ausstrahlung auf ihre Umgebung.