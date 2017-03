Donaueschingen Mordsspaß mit Inspector Barnaby

Unverändert interessiert, verfolgt er kritisch betrachtend das politische Weltgeschehen. "Was da noch auf uns zukommt, lässt sich momentan nicht genau sagen", ist seine Meinung. Zeit für Hobbys hat der Jubilar nicht, da er die ganze Tatkraft in seine Ämter steckt. Teilweise kämen selbst am Wochenende morgens um acht Anrufe von Menschen, die Hilfe suchen. Die Pflegedienste in Donaueschingen seien gegenwärtig am Anschlag, weiß er zu berichten und könnten keine weiteren Pflegepersonen mehr annehmen.

Wofür er sich jedoch möglichst immer Zeit nimmt, sind montags die Krimiserien des Inspector Barnaby. Die verfolge er für sein Leben gern und rätsele auf der Suche nach dem Täter gespannt mit.

Seinen Geburtstag feiert er möglichst ruhig. "Wenn ich durch meine Arbeit im Mittelpunkt stehe, ist das etwas anderes", sagt er, "notwendig halt". Also bleibe es einfach bei Kaffee und Kuchen im Familienkreis.