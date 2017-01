Donaueschingen "Molki" soll bald wieder einladend sein

Den jungen Erwachsenen des Teams liegt die Jugendarbeit sehr am Herzen. "Durch Veranstaltungen wie die Jugenddisco sprechen wir jüngere Generationen an, was sehr wichtig für den Weiterbestand des Jugendraums ist. Durch solche Veranstaltungen wurde auch bei uns der Bezug zum Jugendraum und eine größere Verbundenheit zu den Jugendlichen im Ort geschaffen", heißt es vom Jugendraumteam.

Umfassende Renovierung

Da seit vielen Jahren nichts mehr renoviert wurde, haben sich die jungen Leute jetzt dazu entschlossen, in diesem Jahr die Räumlichkeiten selbst "aufzuhübschen". Neben den Wänden wird der Boden erneuert sowie die Theke ansprechend gestaltet. Dabei konzentriert sich das Team nicht etwa nur auf Oberflächliches, die Räumlichkeiten werden vielmehr im großen Stil renoviert.

Ganz vorne mit dabei ist das Jugendraumteam, das aus Jonas Eckert, Simon Barth, Luisa und Anna Rist, Dominik Hensler, Saskia Matt, Leonard Schey und Tobias Zürcher besteht. Die jungen Erwachsenen gehören mittlerweile zu den ältesten Besuchern. Mit diesen Arbeiten will das Team die jüngeren Generationen ansprechen und die Räume wieder attraktiv machen.