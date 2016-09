Donaueschingen Mögliche Maßnahmen

Ersatzhaft: Wie Michael Aschenbrenner erklärt, gebe es zwar schon die Möglichkeit, den Mann für die nicht bezahlten Bußgelder in Ersatzhaft zu nehmen. Doch auch diese Variante sei in dem Fall alles andere als nachhaltig, sagt Aschenbrenner. Denn nach wenigen Tagen müsse die Polizei ihn auch wieder freilassen.

Platzverweis: Die Polizei könnte dem Waldmenschen einen Platzverweis aussprechen, so dass er den Platz im Wald verlassen muss, erklärt Aschenbrenner weiter. Doch das verhindere im Fall des Donaueschingers nicht, dass er dann an anderer Stelle wieder auftauche.

Unterbringung in einer Einrichtung: Erst wenn von dem Mann eine erhebliche Gefahr der Fremdgefährdung oder der Eigengefährdung vorliege, könne ein Bürger gegen seinen Willen in eine Einrichtung untergebracht werden, so der Polizeisprecher weiter. Die Verstöße, die der Donaueschinger begeht, sind allerdings laut Pressestelle des Landratsamts aber noch lange kein Grund für die Behörden diese Maßnahme zu vollziehen. Schließlich ziehe sich der Mann anderen gegenüber eher zurück und stelle keine Gefahr für sich selbst dar, so die Einschätzung der Behörde. (maf)