Donaueschingen "Möchten sie keinesfalls mehr missen"

Hier angekommen, wurden die beiden leidenschaftlichen Fußballer vom FC Wolterdingen ins Team aufgenommen. Dem Verein sind die beiden Flüchtlinge sehr ans Herz gewachsen und somit engagierte sich dieser dafür, ihnen eine Arbeit zu beschaffen.

Mit B+B Thermo-Technik fanden sie einen Arbeitgeber in der Region, der die jungen Männer gerne aufnahm. Wie das Unternehmen mitteilt, sitzen sie in der Endmontage der Temperaturfühler und helfen, die hochwertigen Produkte sorgfältig zusammen zu bauen. Nicht nur das Team des FC Wolterdingen, auch B+B Thermo-Technik ist eine neue kleine Familie für sie geworden. Aufgrund der herzlichen Art des jeweiligen Umfelds fühlen sie sich sehr wohl und wollen langfristig hier bleiben. Sanna hat sogar die Liebe seines Lebens in Deutschland gefunden und möchte, sobald dies möglich ist, seine Freundin heiraten. Die deutsche Sprache sollte hierbei kein Hindernis sein, denn die jungen Männer lernen fleißig. Zusätzlich hat Lamin einmal wöchentlich Sprachunterricht direkt nach der Arbeit und macht auch hier sehr große Fortschritte. Allerdings lebten beide mit der Angst, bald wieder in ihr Heimatland abgeschoben zu werden, was für B+B sowie für die jungen Männer unvorstellbar wäre, teilt Personalleiterin Heike Langenbacher mit: "Sie haben sich gut in ihr Umfeld integriert, verdienen ihr eigenes Geld, haben eine eigene Wohnung und benötigen keine Unterstützung mehr von den deutschen Behörden."

Neben Lamin und Sanna beschäftigt B+B noch einen weiteren Flüchtling aus Gambia. Bubacar Ceesay wurde 1994 in Gambia geboren und absolviert nun ein dreimonatiges Praktikum in der Mechanik-Abteilung. In Gambia hat er eine Ausbildung als Maurer abgeschlossen und in Deutschland eine einjährige Weiterbildung erhalten, in der er zum Produktionsfacharbeiter ausgebildet wurde. Einer Übernahme steht bei entsprechender Eignung nichts im Wege.

Die Arbeit bei B+B Thermo-Technik bereitet den drei jungen Männern großen Spaß, weshalb es umso schlimmer wäre, wenn sie wieder gehen müssten. Sie freuen sich jeden Tag aufs Neue, wenn sie an ihren Arbeitsplatz kommen und loslegen dürfen. Außerdem sind sie unglaublich dankbar, in Deutschland eine Chance bekommen zu haben. "Auch wir als B+B sind froh, die Drei für uns gewonnen zu haben, da sie sehr fleißig und zuverlässig sind. Wir möchten sie keinesfalls mehr missen und freuen uns, wenn die Drei uns noch lange erhalten bleiben. Es ist schön jemandem helfen zu können und zu sehen, dass sich das Ganze positiv entwickelt", so Personalleiterin Heike Langenbacher.

B+B Thermo-Technik steht seit 30 Jahren für innovative Temperatur-, Feuchte-, Druck-, Helligkeits- und Bewegungsmesstechnik und produziert die eigens entwickelten Produkte im Werk in Donaueschingen.