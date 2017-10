Donaueschingen Moderner Kunst auf der Spur

Donaueschingen. Die Kunstpädagogin Monika Broghammer, die im Malergeschäft ihres Vaters groß geworden ist und seit jeher mit Kunst und Künstlern zu tun hatte, hat sich auf Kunstvermittlung für Kinder spezialisiert. Sie findet die kindliche Perspektive interessanter, da Kinder andere Fragen stellen, zum Beispiel: "Warum ist der Picasso überhaupt berühmt, wenn er so komisch malt?" "Diese und solche Fragen möchte ich erklären, denn das ist die Essenz, um die es in der Kunst eigentlich geht", erklärt Monika Broghammer. Der Wunsch, Kindern zeitgenössische Kunst und das Denken dahinter näherzubringen, ist es, was die Kunstpädagogin antreibt. "Es geht darum, das Feinsinnige der Kunst den Kindern zugänglich zu machen und damit auch der nächsten Generation."

Für ihre Kinder-Kunst-Workshops lässt sich die enthusiastische Frau immer von den Ausstellungen im Museum Art-Plus inspirieren. Um in das neue Thema einzutauchen, besucht sie die Ausstellung und liest darüber hinaus die begleitende Literatur mehrmals, um das Wesentliche herauszufiltern. Mit den teilnehmenden Kindern bastelt sie dann Skulpturen, denen das Thema der Ausstellung oder eines einzelnen Künstlers zugrunde liegt, natürlich auf ein kindgerechtes Level heruntergebrochen. Für Vorschulkinder ist das ein anderes als für Acht- oder gar Zwölfjährige, die dann auch ein Gespür für das Filigrane vermittelt bekommen sollen. "Die Kinder sollen aber nicht nur die Ästhetik toll finden, sondern die Aussage verstehen", betont die Kunstpädagogin. Wenn die Kinder nach getaner Arbeit nach Hause kommen und ihren Eltern erzählen, was sie gelernt haben, dann bekommen oft auch die Erwachsenen Lust, ins Museum zu gehen.

Einen ähnlichen Ansatz verfolgt auch Andreas Bordel-Vodde, Leiter der Kunstschule Donaueschingen. Die Zusammenarbeit zwischen Museum und Kunstschule existiert seit dem Bestehen des Museums. Erst tat sich der studierte Figurenspieler mit der zeitgenössischen Kunst sehr schwer und hatte Vorurteile. "Aber während meiner Zusammenarbeit mit dem Museum bin ich der zeitgenössischen Kunst näher gekommen, habe mich damit ernsthaft und intensiv ausein­andergesetzt und sehe nun den Wert nicht mehr im Geld, sondern in der Kunst selbst." Mittlerweile gibt Bordel­Vodde regelmäßig Führungen für alle Altersgruppen, in denen er auch andere von der Wertigkeit der ausgestellten Kunst überzeugt. Dabei ist ihm das gemeinsame Entdecken wichtig, so dass er nicht nur erklärt, sondern durch Fragen auch zum Nachdenken anregt und Ideen hervorkitzelt. Das gilt sowohl bei der Generationen zusammenbringenden Oma-Opa-Enkel-Führung, als auch bei der Kinderführung PLUS, einem neuen Kooperationsprojekt der Kunstschule und des Donaueschinger Museums.