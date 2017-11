Donaueschingen "Modellfall im umgekehrten Sinn"

Bräunlingen (gvo). Oft entscheiden sich die Besitzer aber für einen Abriss, womit alte Baar-typische Substanz unwiederbringlich verloren geht. Dagegen setzt sich seit Jahren der Verein IG Baaremer Baukultur ein. Die Mitglieder unterstützen potenzielle Bauherren, wenn es um den Erhalt von Altsubstanz bei Umbauten geht. "Und normalerweise enthält sich der Verein", so Mitglied und Architekt Hermann Sumser, "zu privaten Baumaßnahmen Stellung zu nehmen".

Nachdem ein Zeitungsbericht einen Umbau in Fürstenberg (Ausgabe vom 27. Oktober) quasi zum Modellfall für die durchaus drängende Problematik einer sinnvollen Innenentwicklung der Baaremer Dörfer deklariert habe, sei es allerdings unumgänglich: "Besonders aufschlussreich ist der Artikel, weil eine Fotografie der ursprünglichen Fassade dieses klassischen dörflichen Bauernhauses vorgestellt wird. Zum Modellfall wird das bauliche Ergebnis allerdings im umgekehrten Sinn, weil hier unter dem Einfluss von sogenannten Fachleuten so gut wie alles falsch gemacht wurde. Vorweg ist zu sagen, dass es natürlich begrüßenswert ist, dass die Familie sich entschlossen hat, im angestammten Bauernhaus zu bleiben und es für künftige Zeiten nutzbar zu machen, nachdem die bäuerliche Landwirtschaft längst ausgezogen ist in rationell nutzbare Aussiedlerhöfe. Dies hätte allerdings mit wesentlich geringerem baulichen Aufwand geschehen können", meint Sumser.

"Es ist gerade der besondere Reiz einer solchen Baumaßnahme, den besonderen Charakter der historischen Bauteile in die künftige Nutzung einzubeziehen. Voraussetzung ist, dass man eine positive Beziehung zu den historischen Konstruktionen hat und sie nicht in einer Modernisierungswut durch neue Bauteile und Materialien ersetzt, wie es in der Erzählung von abgebrochenen Bruchsteinwänden zum Ausdruck kommt oder in der Bemerkung, dass die alten baulichen Innereinen nicht ›repräsentativ‹ für das geplante Büro angesehen wurden", sagt Sumser. Und weiter meint er: "Das Gegenteil ist der Fall: je mehr historische Bausubstanz (Bruchsteinwände, handbehauene Holzbalken und so weiter) erhalten und in die neue Nutzung eingebracht werden können, trotz moderner Einbauten für Bäder, Kücheneinbauten, Einbauschränke, Beleuchtung, Heizung oder Garagen, desto eindrucksvoller und auch repräsentativer ist das Ergebnis." Weiter heißt es in der Stellungnahme: "Umso mehr auch kann durch den eigenen baulichen Einsatz des Bauherren an den Renovierungen eingespart werden. Im Wohnteil hätte sich durch eine einfache Renovierung die ganze Schönheit dieser Bauernhausfassade zur Geltung bringen lassen. Im Ökonomieteil, der sich durch seine Großräumigkeit bestens für eine Umnutzung zu einem modernen Büro eignet, hätte sich durch die Öffnung einer Glasfläche im Scheunentor, möglicherweise auch in der Dachfläche, am Giebel oder in der Rückwand ein attraktives, helles Büro realisieren lassen, das gleichzeitig an die frühere Nutzung als Bauernhaus erinnert hätte. Auf diese Weise gelingt es einerseits die historische Bausubstanz zu bewahren, gleichzeitig zeitgemäße neue Nutzungen zu integrieren und der Zukunft in den historischen Dörfern Raum zu geben. Hierfür gibt es schon seit langem bauliche Beispiele. Im vorgestellten Beispiel wurde statt dessen das äußere Gesicht dieses ehemaligen Bauernhauses zerstört: im Wohnteil durch ungegliederte Fenster, Kaschierung der Fenstergewände, Entfernung der Fensterläden, im Ökonomieteil durch Beseitigung der Stalltüre und des historischen Scheunentores. Schließlich wurde das ganze Bauernhaus durch zwei verschiedene Anstriche und verschiedene Dachflächen in ein Reihenhaus ohne Charakter verwandelt. Schade um das schöne, historische Bauernhaus!", meint die IG Baukultur.