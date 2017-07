Donaueschingen Mittelalterliches Leben rund um die Entenburg

Donaueschingen-Pfohren. Da haben sich die Pfohrener ganz schön was einfallen lassen. Das große Fest zum 1200-jährigen Bestehen des Ortes war eine beeindruckende Veranstaltung mit originalem Lagerleben, Vorführungen alter Handwerke, auf den beiden Bühnen gaben sich die Unterhalter die Klinke in die Hand und die Besucher strömten in Scharen herbei, um das ganze Spektakel zu genießen.