Donaueschingen Mitglieder sammeln, weil es ihnen Freude macht

Bei der Hauptversammlung am Samstagabend im Hüfinger Hotel Frank zeigten sich 25 Teilnehmer dennoch überzeugt, dass das Sammeln von Münzen und Briefmarken nach wie vor ein tolles Hobby sei. "Wir sammeln, weil es uns Freude macht", bringt der Ehrenvorsitzende Dieter Friedt die langjährige Vereinsarbeit auf den Punkt.

"Auch wenn es kein Massenphänomen mehr ist", zitiert Friedt aus einem Fachartikel, "wird das Sammeln weiter gehen, zumindest so lange, wie es noch Briefmarken gibt." Davon sind die aktiven Vereinsmitglieder überzeugt. Und Jens Buckenberger, der den Vorsitz des Vereins vor einiger Zeit übernommen hat, weiß, dass nach wie vor auch jüngere Leute sich mit der Sammelleidenschaft beschäftigen, sie seien halt nur nicht mehr so gerne in einem Verein aktiv. Damit geht es den Münzen- und Briefmarkenfreunde so ähnlich, wie vielen anderen Hobby-Vereinen auch: Sie kriegen nur noch schwer und mit einigem Aufwand Nachwuchs für die Vereinstätigkeit.

Das Sammeln von alten Postkarten, wie es zum Beispiel Vereinsmitglied Willi Hönle mit Engagement betreibt, die tolle und möglichst vollständige Briefmarkensammlung oder die Münzsammlung, die Hubert Obergfell mit Fachwissen und Begeisterung betreibt, seien nach wie vor beliebte Freizeitbeschäftigungen. Daher sei die Verunsicherung, dass das Hobby Philatelie keinen Nachwuchs mehr finde, nicht angebracht. Die aktiven Mitglieder des Vereins lassen sich jedenfalls ihre Freude am Sammeln nicht nehmen.