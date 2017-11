Donaueschingen "Mitarbeiter laufen uns nicht davon"

Ausführungen, die der Gemeinderat so nicht teilt: Vor allem die FDP um Bertolt Wagner und die Grünen um Michael Blaurock haben sich das Thema groß auf die To-do-Liste geschrieben. Und auch die SPD stimmt in die Forderungen, endlich einmal über die Personalgewinnung und -entwicklung zu diskutieren ein. CDU und GUB halten sich momentan noch bedeckt. Doch die drei anderen Fraktionen wollten – trotz der Relativierungsversuche des Stadtoberhauptes – das Thema nicht wieder in der Schublade verschwinden lassen. "Wir sollten die Diskussion nicht mit Ihren Schlussfolgerungen stehen lassen", forderte Wagner in Richtung OB. Denn man könnte aus der aktuellen Situation auch ganz andere Schlüsse ziehen. Der FDP-Fraktionssprecher möchte die Frage beantwortet haben: "Wie lösen wir das Dilemma?"

Der Gemeinderat warte nur auf ein Signal von der Verwaltung: "Was können wir tun? Wir sind ja schließlich alle an einer Problemlösung interessiert", so Wagner. Die gleiche Stimmung hat auch Grünen-Fraktionssprecher Michael Blaurock ausgemacht: "Ich habe den Willen von beiden Seiten ausgemacht, zu überlegen, was wir sowohl für die jetzigen, als auch für die neuen Mitarbeiter tun können." Allerdings sollte das Thema nicht innerhalb der Haushaltsberatungen diskutiert werden, sondern an einem gesonderten Termin. Von CDU-Stadträtin Irmtraud Wesle kam der Hinweis, dass es schon rechtlich nicht möglich sei, das Thema jetzt als eigenen Tagesordnungspunkt zu diskutieren. Schließlich gebe es eine Tagesordnung, zu der eingeladen worden sei.

Vor allem die FDP-Fraktion und die Grünen ziehen bei der Personaldebatte an einem Strang und pochen vehement darauf, dass dieses Thema mit dem Gemeinderat diskutiert wird. Auch die SPD hat das Thema für sich entdeckt. Aber auch wenn in der Diskussion schon öfter betont wurde, dass alle Fraktionen hier Gesprächsbedarf sehen, ist das anscheinend nicht so. Denn weder CDU noch GUB haben sich in einer der Sitzungen zu der Personaldebatte geäußert. In den kleinen Haushaltsreden haben weder CDU-Fraktionssprecher Konrad Hall, noch GUB-Fraktionssprecherin Claudia Jarsumbek das Thema aufgegriffen, und auch in folgenden Diskussionen hat sich kein Stadtrat aus den beiden Fraktionen inhaltlich zu diesem Thema geäußert.

Und der OB? "Ich will die Diskussion jetzt nicht abwürgen. Ich wollte nur auf die grundsätzlichen Sorgen mit einer Stellungnahme eingehen." Allerdings: "Ich kann nichtnachvollziehen, woher das Thema eigentlich kommt."