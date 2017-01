Donaueschingen Mit Pauken und Trompeten durch 500 Jahre geschwelgt

Schon der Eingang mit An­dré Campras' "Rigaudon" ließ mit Pauken und Trompeten das eindrucksvolle Zusammenspiel der Danubria Brass mit den feinen, leisen Klängen der Orgel ertönen. Was folgte, war ein Konzert mit Werken unterschiedlichsten und auch gegensätzlichen Charakters: die fanfarenartigen "Voluntaries" (J. Stanley), höfische Atmosphäre bei Monteverdis "Orfeo-Suite", S. Scheidts "Echo.Fantasie", den Tänzen von P. Phalèse oder dem ruhig dahin fließenden, fast wiegenartigen "Intermezzo" J. Rheinbergers. Drei Werke ragten bei dem hochkarätigen Programm heraus.

Andreas Rütschlin begeisterte mit einem gewaltigen Orgelwerk, das an sich für die großen Kathedralen von Paris geschaffen wurde, dem 'Allegro' aus der Symphonie Nr. 6 von Widor. Der starken inneren Bewegung – zwischen den grollenden Bässen, den meditativen Passagen und dem letztlich klangreichen und strahlenden Schluss – konnte man sich kaum entziehen.

"Danse et Contemplation" von Bernard Schulé war wohl das erregendste Stück des Nachmittags: die scharfen, schneidenden Paukenwirbel, ein fast schon makabrer Tanz, durchsetzt mit schrillen Dissonanzen waren eine eindrückliche "Contemplation" über unsere schreckensvollen Zeit, in der die helleren Fanfarenklänge nur noch verhalten und fast zaghaft erklangen. Die Weihnacht mit ihrer frohen Botschaft kehrte dann aber wieder zurück: Zwar musste man sich zunächst an die Hirtenmusik ganz ohne Flöten und Schalmeien gewöhnen, doch dann gab es nur noch ein freudiges Jauchzen und Frohlocken" mit dem Eingangschor aus Bachs "Weihnachtsoratorium". Die Menschen in der Stadtkirche zeigten sich ergriffen und spendeten herzlichen Beifall, so dass Pauken, Trompeten und die Orgel noch einmal alles gaben im prächtigen "Prince of Denmark March".